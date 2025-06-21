Раніше жінки боялися довгого волосся у зрілому віці, але Демі Мур є підтвердженням того, як можна бездоганно виглядати з довгими пасмами навіть після 60 років, пише 24 Канал з посиланням на New Beauty.

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Провідні стилісти зазначають, що довге волосся має доречний вигляд у будь-якому віці, потрібно лише підібрати правильну форму зачіски, і тоді можна виглядати молодшими на 10 років.

Наведені нижче стрижки підійдуть всім жінкам після 50 чи 60 років, які не хочуть прощатися з довжиною волосся.

М’яка стрижка шарами

Шари на волоссі допомагають зберегти об’єм та приховати вікові зміни. Стрижка шарами забезпечує пасма рухливістю й піднімає обличчя, візуально створюючи молодший вигляд. Така стрижка чудово підійде для тих жінок, які мають тонке волосся.

Зачіски для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Pinterest

Шари з обрамленням обличчя

Для створення свіжого та молодшого вигляду, потрібно зробити нашарування пасм довкола обличчя. Шари на довгому волоссі допомагають зробити локони візуально пружними.

Зачіски для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Pinterest

Тонкий чубчик

Щоб приховати чоло, варто зробити тонкий чубчик. Густий здатен старити, а от тонкі пасма нададуть молодого вигляду. Чубчик гарно пасує до прямого волосся чи стрижки шарами.



Зачіски для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Pinterest

Довгі хвильки

Хвилясті пасма ідеально виглядають на жінках після 50 років. Вони створюють сучасний вигляд та підходять для різних типів волосся. Хвильки ідеально підійдуть для святкового виходу, чи щоденних прогулянок.



Зачіски для жінок після 50 років / Фото з інстаграму Демі Мур

До слова! Перукарі рекомендують кілька технік фарбування волосся, які омолоджують. Як пофарбувати волосся, щоб виглядати молодшою – читайте в нашому матеріалі.