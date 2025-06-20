Чубчик Дакоти Джонсон став впізнаваним та культовим ще з початку виходу фільму "50 відтінків сірого", пише 24 Канал з посиланням на Elle. Її фірмовий чубчик завжди привертає увагу, незалежно від того, що одягнула зірка – звичайне базове вбрання, чи вишукану сукню на червону доріжку.

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Нещодавно акторка свій чубчик трішки видозмінила, зробивши шторкоподібний варіант, який є об’ємнішим та густішим. Саме ця фірмова деталь вирізняє образ Дакоти Джонсон поміж багатьох зірок.

Новий чубчик знаменитості став трохи коротшим, який плавно переходить у скроні, зливаючись із шарами волосся.

Як повторити чубчик Дакоти Джонсон

Не варто самостійно вдаватися до стрижки чубчика. Краще цю справу довірити професіоналу. Попросіть перукаря зробити м’який густий чубчик з довшими пасмами, які будуть обрамляти обличчя.

У Дакоти Джонсон обличчя широке вгорі, вузьке знизу та має виразні вилиці. Якщо ваша форма схожа, тоді чубчик вам пасуватиме гарантовано.

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Для укладки такого чубчика знадобиться фен з насадкою-концентратором, кругла щітка середнього розміру та випрямляч. Підкручуйте чубчик під щітку, направляючи бічні частини в шари. Також пам’ятайте, що чубчик потребує регулярного підрізання кожен місяць.