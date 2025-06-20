Челка Дакоты Джонсон стала узнаваемой и культовой еще с начала выхода фильма "50 оттенков серого", пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Ее фирменная челка всегда привлекает внимание, независимо от того, что надела звезда – обычный базовый наряд, или изысканное платье на красную дорожку.

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Недавно актриса свою челку немного видоизменила, сделав шторкообразный вариант, который является более объемным и густым. Именно эта фирменная деталь отличает образ Дакоты Джонсон среди многих звезд.

Новая челка знаменитости стала немного короче, которая плавно переходит в виски, сливаясь со слоями волос.

Как повторить челку Дакоты Джонсон

Не стоит самостоятельно прибегать к стрижке челки. Лучше это дело доверить профессионалу. Попросите парикмахера сделать мягкую густую челку с более длинными прядями, которые будут обрамлять лицо.

У Дакоты Джонсон лицо широкое вверху, узкое снизу и имеет выразительные скулы. Если ваша форма похожа, тогда челка вам подойдет гарантированно.

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Для укладки такой челки понадобится фен с насадкой-концентратором, круглая щетка среднего размера и выпрямитель. Подкручивайте челку под щетку, направляя боковые части в слои. Также помните, что челка нуждается в регулярном подрезании каждый месяц.