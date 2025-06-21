Раньше женщины боялись длинных волос в зрелом возрасте, но Деми Мур является подтверждением того, как можно безупречно выглядеть с длинными прядями даже после 60 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty.

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Ведущие стилисты отмечают, что длинные волосы уместно смотрятся в любом возрасте, нужно только подобрать правильную форму прически, и тогда можно выглядеть моложе на 10 лет.

Приведенные ниже стрижки подойдут всем женщинам после 50 или 60 лет, которые не хотят прощаться с длиной волос.

Мягкая стрижка слоями

Слои на волосах помогают сохранить объем и скрыть возрастные изменения. Стрижка слоями обеспечивает пряди подвижностью и поднимает лицо, визуально создавая более молодой вид. Такая стрижка прекрасно подойдет для тех женщин, которые имеют тонкие волосы.

Прически для женщин после 50 летПрически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Pinterest

Слои с обрамлением лица

Для создания свежего и молодого вида, нужно сделать наслоение прядей вокруг лица. Слои на длинных волосах помогают сделать локоны визуально упругими.

Прически для женщин после 50 лет прически для женщин после 50 летПрически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Pinterest

Тонкая челка

Чтобы скрыть лоб, стоит сделать тонкую челку. Густая способна старить, а вот тонкие пряди придадут молодого вида. Челка хорошо подходит к прямым волосам или стрижки слоями.

Прически для женщин после 50 лет
Прически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Pinterest

Длинные волны

Волнистые пряди идеально смотрятся на женщинах после 50 лет. Они создают современный вид и подходят для различных типов волос. Волны идеально подойдут для праздничного выхода, или ежедневных прогулок.

Прически для женщин после 50 лет прически для женщин после 50 лет
Прически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Деми Мур

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