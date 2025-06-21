Раньше женщины боялись длинных волос в зрелом возрасте, но Деми Мур является подтверждением того, как можно безупречно выглядеть с длинными прядями даже после 60 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty.

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Ведущие стилисты отмечают, что длинные волосы уместно смотрятся в любом возрасте, нужно только подобрать правильную форму прически, и тогда можно выглядеть моложе на 10 лет.

Приведенные ниже стрижки подойдут всем женщинам после 50 или 60 лет, которые не хотят прощаться с длиной волос.

Мягкая стрижка слоями

Слои на волосах помогают сохранить объем и скрыть возрастные изменения. Стрижка слоями обеспечивает пряди подвижностью и поднимает лицо, визуально создавая более молодой вид. Такая стрижка прекрасно подойдет для тех женщин, которые имеют тонкие волосы.

Прически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Pinterest

Слои с обрамлением лица

Для создания свежего и молодого вида, нужно сделать наслоение прядей вокруг лица. Слои на длинных волосах помогают сделать локоны визуально упругими.

Прически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Pinterest

Тонкая челка

Чтобы скрыть лоб, стоит сделать тонкую челку. Густая способна старить, а вот тонкие пряди придадут молодого вида. Челка хорошо подходит к прямым волосам или стрижки слоями.



Прически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Pinterest

Длинные волны

Волнистые пряди идеально смотрятся на женщинах после 50 лет. Они создают современный вид и подходят для различных типов волос. Волны идеально подойдут для праздничного выхода, или ежедневных прогулок.



Прически для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Деми Мур

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