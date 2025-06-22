Мелирование хорошо подходит женщинам любого возраста, но почему-то большинство женщин после 50 лет считают эту технику молодежной, поэтому выбирают полноценное закрашивание волос, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty.

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Ведущие колористы дали несколько советов, которые помогут определить, какое именно мелирование подобрать к своему типу волос.

Советы для мелирования женщинам после 50 лет

Красиво смотрится мелирование в тонах ледяного шампанского, серебристого балаяжа или жемчужного блонда. Эти цвета прекрасно перекрывают седину и придают определенной элегантности. Такой вариант подойдет тем, кто хочет сохранить естественность, при этом сохраняя стильный вид.

Для тех, кто хочет минимизировать контраст между сединой и естественным цветом, стоит выбирать светло-русое мелирование. Благодаря такому выбору, пряди будут выглядеть естественными и ухоженными. Лучше технику подбирать тем, у кого седина сосредоточена у линии роста волос. Чтобы достичь плавного перехода, стоит использовать полуперманентные жидкие краски.



Советы для мелирования / Фото Pexels

Важно не забывать о поддержке чистого цвета. В этом помогут тонирующие фиолетовые шампуни, которые нейтрализуют желтизну и сохраняют холодный оттенок.

Женщинам, у которых полностью седые волосы, нужно добавлять глубокие тона в прикорневую зону или по всей длине. Рекомендовано смешивать теплые и пепельные тона, чтобы восстановить насыщенность цвета.

К слову, в моду возвращаются прически в стиле 70-х годов, поэтому рекомендуем посмотреть, что советуют носить модные стилисты.

В общем, чем светлее натуральные волосы, тем легче интегрировать седину. Мелирование может быть разным, здесь все зависит от степени седины. Это может быть точечное мелирование, балаяж или полное смешивание.