Чтобы осуществить действительно удачные покупки, особенно, если речь идет о крупных приобретениях, стоит учитывать фазы Луны. Ведь есть периоды, когда вообще не следует ничего покупать. Дело в том, что приобретенные вещи в это время, с большой вероятностью будут неудачными, пишет 24 Канал.
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В какие дни в августе 2025 лучше делать покупки?
Лучшим периодом для покупок является растущая Луна. Именно в это время вам удастся сделать удачные крупные приобретения.
Когда растущая Луна в августе
- с 1 по 8 августа;
- с 24 по 31 августа.
Также удачным периодом для покупок является Полнолуние. В августе оно будет 9 числа.
Какие дни считают лучшими для покупок в августе 2025 года / Фото Pexels
Обратите внимание! Несмотря на то, что Полнолуние считается удачным периодом для покупок, в это время стоит избегать крупных приобретений. Также особенно осторожно необходимо относиться к импульсивному шопингу. Лучше всего отложите покупки на другой день.
В какие дни не стоит покупать вещи в августе 2025?
Высокий уровень неудачных приобретений наступает в период убывающей Луны. Именно в это время покупки, скорее всего, принесут множество проблем и разочарований. В августе такой период будет с 10 по 22 число.
Когда нельзя покупать бытовую технику в августе 2025 / Фото Pexels
Новая Луна – также не является удачным днем для покупок. В этот период приобретения, вероятно, будут недолговечны.
Обратите внимание! Новая Луна в августе будет 23 числа.