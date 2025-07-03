Річ у тім, що є матеріали, які абсолютно не підходять для спекотної погоди. Адже вони не дозволяють шкірі дихати і перегрівають тіло, пише 24 Канал.

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У більшості такі негативні характеристики притаманні саме синтетичним тканинам. Натуральні ж матеріали навпаки, доволі добре підходять для літа.

Бавовна

Це тканина, що дійсно "дихає". Вона дуже приємна до тіла і добре вбирає вологу.



Який одяг варто купувати влітку / Фото Pexels

Зверніть увагу! Бавовна може доволі довго сохнути після прання, врахуйте цей фактор.

Льон

Льон – легкий повітропроникний матеріал, що швидко сохне. Водночас він не є дуже практичним для носіння. Річ у тім, що льон доволі сильно мнеться.

Бамбук

Цей матеріал доволі рідкісний для наших широт. Проте він прекрасно підходить для літа.

Бамбукова тканина дуже м'яка і приємна до тіла. Вона добре регулює температуру, дозволяючи почувати себе комфортно навіть у найсильнішу спеку.



Які тканини парять / Фото Pexels

Зауважте! Бамбукова тканина доволі дорога.

Віскоза

Віскоза вважається полу натуральною тканиною. Річ у тім, що вона штучна, але виготовлена не з синтетичних матеріалів.

Ця тканина має безліч переваг. На літо потрібно обирати речі, зокрема, і піжами саме з такого матеріалу.

Важливо! Влітку варто уникати таких тканин як поліестер акрил та нейлон. Вони створять справжню сауну для вашого тіла.