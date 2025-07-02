Саме зібране волосся дозволить почувати себе максимально комфортно влітку. Не варто обмежуватись класичними хвостом чи пучком. Є набагато стильніші та легші у виконанні зачіски, що ідеально підійдуть для літа, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Яку зачіску варто зробити влітку
- Коси, що йдуть в пучок
Ця зачіска здається неймовірно складною для виконання. Насправді ж її доволі просто зробити, якщо чітко дотримуватися інструкції.
Для того, аби створити таку зачіску, вам знадобляться лише дзеркало та декілька гумок. Пара вмілих рук і вдасться отримати такий вражаючий результат.
- Французька коса
Ця коса відповідає цьогорічному тренду на легку недбалість. Завдяки такій зачісці ви матимете неперевершений вигляд.
Лайфхак! Якщо в таку косу заплести трохи вологе волосся, то під кінець для у вас буде гарна укладка з легкими хвилями.
- В гавайському стилі
Затискачі вже декілька років в тренді. Цьогоріч у моду увійшов цей аксесуар у вигляді квітки.
Виглядає така зачіска по-справжньому літньо. Це ідеальний варіант для того, аби зібрати волосся як на відпочинку, так і під час прогулянок у місті.
- Пучок з хустинкою
Ця ретро-зачіска знову в тренді. Виконати її можна, буквально, за хвилину.
Зверніть увагу! Ви можете урізноманітнити таку зачіску, замінюючи хустинки.