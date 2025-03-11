Укласти стильно волосся можна, буквально за пару хвилин, якщо знати певні секрети, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Як зафарбовувати сивину 4 рази на рік: блогерка розповіла найкращі методи

5 цікавих укладок на весну 2025

Half up half down із затискачем

Щоб виконати таку зачіску, потрібно:

зробити легкі хвилі на волоссі; взяти верхню прядку волосся на маківці і зав'язати хвостик; розподілити цей хвостик на 2 частини; прокрутити хвостик через отриману петлю на половину; зафіксувати волосся за допомогою затискача.

90ʼs vibe

Зараз в моду повертаються зачіски з 90-х. Для виконання такої укладки, вам знадобляться лише декілька тонких гумок у колір волосся і спритність рук.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Коса з бантом

Забудьте про звичний метод заплітання коси. Таку зачіску можна виконати набагато швидше. До того ж ця коса візуально виглядатиме пишнішою ніж класична.

Прикрасити таку зачіску можна за допомогою стильного банту.

Double bun

Щоб зробити стильну зібрану зачіску, необов'язково звертатись у салон. Вам буде потрібно лише декілька хвилин, засоби для укладки та гумки для волосся.

Локони

Здавалося б, зробити локони дуже просто. Проте насправді, для створення цієї укладки потрібно знати певні секрети.

Зверніть увагу! Закріпити таку укладку можна за допомогою спеціальних стайлінгових засобів.