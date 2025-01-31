Більшість дизайнерів, стилістів та beauty-експертів черпають натхнення з минулих десятиліть, повертаючись до тих речей, стрижок та макіяжів, які колись були модними, даючи їм знову нову хвилю популярності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France.

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У 2025 році в моді будуть зачіски, які обожнювали зірки Голлівуду й мільйони людей зі всього світу. Ці зачіски носили відомі моделі, акторки культових серіалів, поп-зірки, а тепер їх зможуть на собі приміряти всі ті, хто слідкує за модними тенденціями.

Стрижка Рейчел

Цю зачіску колись носила Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі". Цього року вінтажна стрижка знову буде популярною. Завдяки такій стрижці, зачіска буде легкою та невимушеною.

Красиві зачіски, про які всі забули
Красиві зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Об’єм XXL

У 90-х роках супермоделі обожнювали укладки в об’ємі XXL. Найчастіше з такою зачіскою можна було помітити Сінді Кроуфорд. Знаменитості підіймали корені за допомогою бігудів та коренів. Для гламурного вигляду кінці волосся можна ще трішки підкрутити.

Красиві зачіски, про які всі забули
Стильні зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Рельєфне волосся

Ця зачіска всім нам знайома, оскільки на початку 2000-х років було дуже популярне волосся гофре. Таким виразним й структурованим волоссям свої образи доповнювали Брітні Спірс, Бейонсе та багато інших знаменитостей.

Красиві зачіски, про які всі забули
Красиві зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Глибокий боб

У 2010-х роках була популярною стрижка, як у Вікторії Бекхем. Вона носила боб з бічним проділом та подовженими пасмами. Така зачіска підійде всім, хто захоче додати своєму образу елегантності.

Красиві зачіски, про які всі забули
Ефектні зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Пучок в стилі нульових

У 2000-х роках всі любили простоту, тому волосся збирали в пучок, який міг виглядати навіть дещо незграбно й виходили з такою зачіскою на червону доріжку. Цього року така мінімалістична зачіска знову повертається в моду.

Красиві зачіски, про які всі забули
Красиві зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Чубчик

Для тих, хто хоче змінити базовий чубчик-шторку, радимо звернути увагу на завужений та завитий чубчик, який колись носили. Він додає образу шарму та робить виразним погляд.

Красиві зачіски, про які всі забули
Модні зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest