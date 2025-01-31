Більшість дизайнерів, стилістів та beauty-експертів черпають натхнення з минулих десятиліть, повертаючись до тих речей, стрижок та макіяжів, які колись були модними, даючи їм знову нову хвилю популярності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France.

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У 2025 році в моді будуть зачіски, які обожнювали зірки Голлівуду й мільйони людей зі всього світу. Ці зачіски носили відомі моделі, акторки культових серіалів, поп-зірки, а тепер їх зможуть на собі приміряти всі ті, хто слідкує за модними тенденціями.

Стрижка Рейчел

Цю зачіску колись носила Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі". Цього року вінтажна стрижка знову буде популярною. Завдяки такій стрижці, зачіска буде легкою та невимушеною.



Красиві зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Об’єм XXL

У 90-х роках супермоделі обожнювали укладки в об’ємі XXL. Найчастіше з такою зачіскою можна було помітити Сінді Кроуфорд. Знаменитості підіймали корені за допомогою бігудів та коренів. Для гламурного вигляду кінці волосся можна ще трішки підкрутити.



Стильні зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Рельєфне волосся

Ця зачіска всім нам знайома, оскільки на початку 2000-х років було дуже популярне волосся гофре. Таким виразним й структурованим волоссям свої образи доповнювали Брітні Спірс, Бейонсе та багато інших знаменитостей.



Красиві зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Глибокий боб

У 2010-х роках була популярною стрижка, як у Вікторії Бекхем. Вона носила боб з бічним проділом та подовженими пасмами. Така зачіска підійде всім, хто захоче додати своєму образу елегантності.



Ефектні зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Пучок в стилі нульових

У 2000-х роках всі любили простоту, тому волосся збирали в пучок, який міг виглядати навіть дещо незграбно й виходили з такою зачіскою на червону доріжку. Цього року така мінімалістична зачіска знову повертається в моду.



Красиві зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest

Чубчик

Для тих, хто хоче змінити базовий чубчик-шторку, радимо звернути увагу на завужений та завитий чубчик, який колись носили. Він додає образу шарму та робить виразним погляд.



Модні зачіски, про які всі забули / Фото Pinterest