Жіночі стрижки на середнє волосся – це чудовий варіант для тих, хто не хоче стригтися надто коротко, пише 24 Канал. Такі зачіски є практичними й можуть виглядати стильно та модно.

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Середня довжина волосся проста в догляді й залишається привабливим варіантом для тих жінок, які не хочуть жертвувати часом.

Багатошарова стрижка

Стрижка з багатошаровістю пасм створює чудовий об’єм та надає волоссю легкості. Перукарі радять робити стрижку дівчатам з тонким волоссям. Завдяки шарам можна домогтися бажаної текстури й підкреслити природну красу волосся.



Стильні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest

Подовжене каре

Якщо хочеться трішки позбавитися довжини, але боб – це занадто короткий варіант, тоді пропонуємо зупинити свою увагу на подовженому каре. Це класика, яка ніколи не виходить з моди та є актуальною з року в рік. Каре може бути з прямими кінчиками чи вкладена в локони у стилі Old Money. Для укладки локонів вам знадобиться конусна плойка та засоби для стайлінгу.



Модні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest

Чубчик-шторка

Для тих, хто лише рівняє кінчики волосся й не хоче кардинально змінювати зачіску, але має бажання додати вигляду якоїсь особливої родзинки – пропонуємо чубчик-шторку, яка вмить освіжить образ та навіть зробить молодшою на кілька років.



Стильні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest

Каскад

Щоб створити природний об’єм варто звернути увагу на каскадну стрижку. Зачіска виглядає густою та рухливою завдяки різнорівневим шарам. Підходить стрижка для всіх жінок з тонким волоссям, оскільки створює ілюзію додаткової густоти.



Ефектні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest

Ідеальний зріз

Неймовірно красиво виглядає волосся з ідеально рівним зрізом. Часом стрижка може бути неохайною, особливо якщо не відвідувати перукаря тривалий час. У такому разі просто підрівняйте волосся, щоб надати волоссю витонченості та елегантності.



Стильні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest