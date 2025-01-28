Навіть у старшому віці можна виглядати сучасно й виразно, а в цьому допоможуть зачіски, які ідеально пасують для жінок після 50 чи 60 років, пише 24 Канал. Окрім того, запропоновані стрижки стануть трендовими у 2025 році, тож їх захоче повторити багато жінок на собі.

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М’ягкий боб

Цього року варто зробити ставку на витончену стрижку боб, кінці якої можна закручувати, щоб надати виразності та певного голлівудського шарму. Перукарі навіть радять створювати грайливі хвильки та бічний проділ заради естетичного вигляду.



Короткі зачіски для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Піксі з подовженими пасмами

У 2025 році піксі з подовженими пасмами буде на піку популярності. Вони мають бути на маківці чи спереду, щоб додати образу жіночності. Так стрижка чудово підкреслює риси обличчя й додає ефектності.



Короткі зачіски для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Гарсон з ніжними лініями

Стрижка гарсон подобається не всім, оскільки вона занадто коротка, однак вже цього року в моді будуть м’які обриси. Зачіска підійде тим жінкам, які хочуть виглядати вишукано та зі смаком.



Короткі зачіски для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Асиметрична стрижка

Щоб виглядати сучасно в старшому віці, варто додати зачісці асиметричності. Це можуть бути нерівні пасма, ефектний проділ чи подовжений чубчик. Підходить асиметрична зачіска жінкам, які люблять виділятися з натовпу.



Короткі зачіски для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Перукарі радять жінкам після 50 років зробити ставку ще на стрижку маллет, мікробоб, чи текстурований шеггі. Якщо немає бажання коротко стригти волосся, тоді можна підібрати один з багатьох варіантів стрижки боб, довжина якої може досягати навіть підборіддя. А ще завжди красиво та ефектно виглядає класичне каре.