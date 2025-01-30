Женские стрижки на средние волосы – это отличный вариант для тех, кто не хочет стричься слишком коротко, пишет 24 Канал. Такие прически являются практичными и могут выглядеть стильно и модно.

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Средняя длина волос проста в уходе и остается привлекательным вариантом для тех женщин, которые не хотят жертвовать временем.

Многослойная стрижка

Стрижка с многослойностью прядей создает великолепный объем и придает волосам легкости. Парикмахеры советуют делать стрижку девушкам с тонкими волосами. Благодаря слоям можно добиться желаемой текстуры и подчеркнуть естественную красоту волос.



Стильные стрижки на среднюю длину волос / Фото Pinterest

Удлиненное каре

Если хочется немного избавиться от длины, но боб – это слишком короткий вариант, тогда предлагаем остановить свое внимание на удлиненном каре. Это классика, которая никогда не выходит из моды и является актуальной из года в год. Каре может быть с прямыми кончиками или уложена в локоны в стиле Old Money. Для укладки локонов вам понадобится конусная плойка и средства для стайлинга.



Модные стрижки на среднюю длину волос / Фото Pinterest

Челка-шторка

Для тех, кто только ровняет кончики волос и не хочет кардинально менять прическу, но хочет добавить виду какой-то особой изюминки – предлагаем челку-шторку, которая моментально освежит образ и даже сделает моложе на несколько лет.



Стильные стрижки на среднюю длину волос / Фото Pinterest

Каскад

Чтобы создать естественный объем стоит обратить внимание на каскадную стрижку. Прическа выглядит густой и подвижной благодаря разноуровневым слоям. Подходит стрижка для всех женщин с тонкими волосами, поскольку создает иллюзию дополнительной густоты.



Эффектные стрижки на среднюю длину волос / Фото Pinterest

Идеальный срез

Невероятно красиво выглядят волосы с идеально ровным срезом. Иногда стрижка может быть неопрятной, особенно если не посещать парикмахера длительное время. В таком случае просто подровняйте волосы, чтобы придать волосам утонченности и элегантности.



Стильные стрижки на среднюю длину волос / Фото Pinterest