Большинство дизайнеров, стилистов и beauty-экспертов черпают вдохновение из прошлых десятилетий, возвращаясь к тем вещам, стрижек и макияжей, которые когда-то были модными, давая им снова новую волну популярности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France.

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В 2025 году в моде будут прически, которые обожали звезды Голливуда и миллионы людей со всего мира. Эти прически носили известные модели, актрисы культовых сериалов, поп-звезды, а теперь их смогут на себе примерить все те, кто следит за модными тенденциями.

Стрижка Рэйчел

Эту прическу когда-то носила Дженнифер Энистон в сериале "Друзья". В этом году винтажная стрижка снова будет популярной. Благодаря такой стрижке, прическа будет легкой и непринужденной.



Красивые прически, о которых все забыли / Фото Pinterest

Объем XXL

В 90-х годах супермодели обожали укладки в объеме XXL. Чаще всего с такой прической можно было заметить Синди Кроуфорд. Знаменитости поднимали корни с помощью бигудей и корней. Для гламурного вида концы волос можно еще немного подкрутить.



Стильные прически, о которых все забыли / Фото Pinterest

Рельефные волосы

Эта прическа всем нам знакома, поскольку в начале 2000-х годов были очень популярны волосы гофре. Таким выразительным и структурированным волосами свои образы дополняли Бритни Спирс, Бейонсе и многие другие знаменитости.



Красивые прически, о которых все забыли / Фото Pinterest

Глубокий боб

В 2010-х годах была популярной стрижка, как у Виктории Бекхэм. Она носила боб с боковым пробором и удлиненными прядями. Такая прическа подойдет всем, кто захочет добавить своему образу элегантности.



Эффектные прически, о которых все забыли / Фото Pinterest

Пучок в стиле нулевых

В 2000-х годах все любили простоту, поэтому волосы собирали в пучок, который мог выглядеть даже несколько неуклюже и выходили с такой прической на красную дорожку. В этом году такая минималистичная прическа снова возвращается в моду.



Красивые прически, о которых все забыли / Фото Pinterest

Челка

Для тех, кто хочет изменить базовую челку-шторку, советуем обратить внимание на зауженную и завитую челку, которую когда-то носили. Она добавляет образу шарма и делает выразительным взгляд.



Модные прически, о которых все забыли / Фото Pinterest