Щоб зменшити кількість фарбувань й при цьому мати красивий колір волосся, варто віднайти цікавий метод тонування, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку стилістки Олени Шевченко.

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Загалом експерти рекомендують фарбувати волосся раз на 4 – 6 тижнів. Цього часу достатньо, щоб корені не сильно виділялися, а пасма по довжині встигли відновитися від попередньої температури. Та для того, щоб постійно не фарбуватися, варто взяти на озброєння кілька цікавих фарбувань.

Стилістка розповіла, що в усьому світі сивину більшість жінок не зафарбовують сивину, а природно її інтегрують в природний колір. Найпростішою технікою є Air Touch. Тут головне затонувати волосся в холодний природний відтінок, який буде наближений до сивини.

Техніка Air Touch – це метод досягнення освітлення пасм з видуванням феном найтонших вуалей волосся, що надає волоссю природного й м’якого перехову від більш темних до світлих відтінків.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Ще однією цікавою технікою є шиття сивини або мультиколорне фарбування. Ця техніка полягає в тому, що малюнок та відтінок сивини повторюють по всій довжині волосся.

Шиття сивини – це такий вид мілірування, коли сивина дуже вдало вписується в малюнок мілірування, а корінь при цьому не зафарбовується. Вже при відростанні не волосся не буде чіткого кордону.

Як ідеально зафарбувати сивину: дивіться відео

Стилістка також додала, що варто запам’ятати правило – жовту сивину треба тонувати в холодний відтінок, а сріблясту сивину – просто інтегрувати.