Потрібно адаптувати рутину догляду за фарбованим волоссям, надавши перевагу якісним засобам. Вони допоможуть сповільнити втрату кольору та зберегти його насиченість надовго, пише 24 Канал.

Цікаво Сезонні трендові фарби: що обрати для ефектного вигляду – теплі чи холодні відтінки

Зміна кольору волосся впливає на його структуру через хімічні компоненти у складі фарби. Вони підіймають лусочки, знижують еластичність стрижня та пошкоджують кератиновий шар, що робить волосся ламким і сухим.

Так стається після будь-якого фарбування. Тому для того, щоб відновити стан волосся й водночас зберегти яскравість відтінку – треба регулярно піклуватися про нього.

Використання правильних доглядових засобів

Після зміни кольору потрібно обирати шампунь, маску та кондиціонер, які спеціально призначені для фарбованого волосся. Вони дбайливо очищають пасма, не вимиваючи пігменту. Рекомендовано звертати увагу на шампуні для фарбованого волосся, що містять УФ-фільтр, який захищає від вигорання кольору.

Потрібно пам’ятати, що дворазове миття є основним ключем до правильного догляду. Завдяки першому миттю прибирається бруд та залишки стайлінгу, а вже друге спінювання дозволяє всім активним компонентам потрапити на шкіру голови.



Шампунь має бути призначений для фарбованого волосся / Фото Shutterstock

Після миття варто використати маску, щоб наситити волосся корисними елементами. Відкриті лусочки сприяють глибшому проникненню відновлювальних компонентів, необхідних для фарбованого волосся.

Далі йде кондиціонер. Його слід застосовувати після кожного миття, щоб зволожити волосся й закрити кутикулу. Наносити продукт потрібно лише на довжину й кінчики, уникаючи коріння.

Щоб надати волоссю блиску та забезпечити глибоке живлення, варто користуватися всіма необхідними засобами для фарбованого волосся: шампунем, маскою й кондиціонером. Монобрендові лінійки розроблені для збереження кольору та відновлення ослаблених пасм, збагачуючи їх необхідними поживними речовинами.

Для стійкості кольору волосся слід мити теплою, а не гарячою водою, і не частіше ніж 2–3 рази на тиждень. Надмірне миття прискорює змивання захисного шару та стимулює надлишкове вироблення жиру. Чим рідше ви миєте голову, тим довше зберігається колір.

Слід зауважити, що це правило не стосується людей із жирним типом голови. Адже їхнє волосся може потребувати частішого миття.

Щоб уникнути пошкодження структури, розчісувати волосся краще після повного висихання. Щоб волосся не пошкодилося, слід скористатися кількома важливими порадами:

якщо вам потрібно розчесати мокре волосся – використовуйте гребінь з широкими зубцями;

починайте розчісування з кінчиків, поступово піднімаючись вгору;

не тягніть волосся і не розчісуйте його силою;

використовуйте спеціальні засоби для розчісування, які полегшують цей процес.

Захист від високих температур

Фарбоване волосся вразливе до пошкоджень, тому варто мінімізувати термічний вплив, уникаючи частого використання випрямлячів, плойок і гарячого повітря фена. Для сушіння краще обирати середню температуру, щоб не перегрівати пасма та зберегти їхню міцність.

Обов’язковим етапом догляду є термозахист. Він створює на поверхні волосся захисну плівку, яка допомагає зберегти його здоровим і захищає від впливу середніх і високих температур. Це незамінний засіб для підтримки сили та краси фарбованого волосся.

Додаткове живлення

Стійкість кольору, рівномірність та насиченість фарбованого волосся багато в чому залежать від домашнього догляду. Окрім базових засобів, варто додати олії, які надають блиску та глибокого живлення. Арганова та кокосова олійки допомагають запобігти ламкості – їх слід наносити на кінчики після миття.



Змивати олійку з вологого волосся не потрібно / Фото Shutterstock

У весняно-літній період волосся потребує додаткового захисту від УФ-променів, які спричиняють вицвітання кольору та ослаблення пасм. Вже після кількох годин на сонці відтінок може суттєво вигоріти, тому варто використовувати спреї з UV-фільтрами. Їх потрібно наносити за 15 хвилин до виходу на вулицю.

Дбайливе очищення, інтенсивне зволоження та ефективний захист – три ключові правила догляду за фарбованим волоссям. Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна зберегти його здоровий вигляд і насичений колір надовго.

Де придбати спеціальні засоби для волосся

Фарбоване волосся потребує особливого догляду, щоб залишатися шовковистим, зволоженим і слухняним. Якісні засоби допомагають зберегти яскравість кольору, запобігти ламкості та посіченим кінчикам.

Наприклад, можна звернути увагу на український бренд FORTESSE, що пропонує доглядову косметику, яка відновлює волосся після фарбування та дарує йому здоровий блиск.



Якісні засоби збережуть колір фарбованого волосся / Фото бренду FORTESSE

Досягти ефекту салонного догляду вдома цілком реально, особливо коли на ринку є доступні та ефективні продукти, що дбають про красу волосся щодня! Придбати продукцію бренду можна на MAKEUP та MAUDAU.