Чтобы уменьшить количество окрашиваний и при этом иметь красивый цвет волос, стоит найти интересный метод тонирования, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу стилиста Елены Шевченко.

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В целом эксперты рекомендуют окрашивать волосы раз в 4 – 6 недель. Этого времени достаточно, чтобы корни не сильно выделялись, а пряди по длине успели восстановиться от предыдущей температуры. Но для того, чтобы постоянно не краситься, стоит взять на вооружение несколько интересных окрашиваний.

Стилистка рассказала, что во всем мире седину большинство женщин не закрашивают седину, а естественно ее интегрируют в естественный цвет. Самой простой техникой является Air Touch. Здесь главное затонировать волосы в холодный естественный оттенок, который будет приближен к седине.

Техника Air Touch – это метод достижения осветления прядей с выдуванием феном тончайших вуалей волос, что придает волосам естественного и мягкого перехову от более темных к светлым оттенкам.

Еще одной интересной техникой является шитье седины или мультиколорное окрашивание. Эта техника заключается в том, что рисунок и оттенок седины повторяют по всей длине волос.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Шитье седины – это такой вид милирования, когда седина очень удачно вписывается в рисунок милирования, а корень при этом не закрашивается. Уже при отрастании не волос не будет четкой границы.

Как идеально закрасить седину: смотрите видео

Стилистка также добавила, что стоит запомнить правило – желтую седину надо тонировать в холодный оттенок, а серебристую седину – просто интегрировать.