В этом году в тренде абсолютно разные типы стрижек, которые могут подойти почти под все типы лица, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какие стрижки в тренде в этом году

Каскад

Каскад – это отличный вариант для девушек, которые имеют пушистые волосы. Укладывать такую стрижку можно по-разному. Например, создавая объем.

Также хорошо каскад выглядит, если создать легкие волны на волосах.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Wispy bangs

В этом году в тренде будет "Wispy bangs" – легкая челка, через которую "просвечивается" лоб. Она выглядит очень стильно и аккуратно.

Напомним! Ранее мы рассказывали, какие челки в тренде в 2025 году.

Челка Биркин

Челка Биркин названа в честь актрисы Джейн Биркин. Такая стрижка уже довольно-таки популярна среди модниц.

Основным преимуществом этой челки является практичность. Ее очень легко укладывать.

Интересно! Челка названа в честь той самой Джейн Биркин, которой посвящена одна из самых известных сумок в мире.