Цьогоріч в тренді абсолютно різні типи стрижок, які можуть підійти майже під всі типи обличчя, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Які стрижки у тренді цьогоріч

  1. Каскад

Каскад – це чудовий варіант для дівчат, які мають пухнасте волосся. Укладати таку стрижку можна по-різному. Наприклад, створюючи об'єм.

Також гарно каскад виглядає, якщо створити легкі хвилі на волоссі.

  1. Wispy bangs

Цьогоріч в тренді буде "Wispy bangs" – легкий чубчик, через який "просвічується" чоло. Він виглядає дуже стильно і акуратно.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, які чубчики в тренді у 2025.

  1. Чубчик Біркін

Чубчик Біркін названий на честь акторки Джейн Біркін. Така стрижка уже неабияк популярна серед модниць.

Основною перевагою цього чубчика є практичність. Його дуже легко вкладати.

Цікаво! Чубчик названо на честь тої самої Джейн Біркін, якій присвячена одна з найвідоміших сумок у світі.