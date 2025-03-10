Цьогоріч в тренді абсолютно різні типи стрижок, які можуть підійти майже під всі типи обличчя, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Які стрижки у тренді цьогоріч

Каскад

Каскад – це чудовий варіант для дівчат, які мають пухнасте волосся. Укладати таку стрижку можна по-різному. Наприклад, створюючи об'єм.

Також гарно каскад виглядає, якщо створити легкі хвилі на волоссі.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Wispy bangs

Цьогоріч в тренді буде "Wispy bangs" – легкий чубчик, через який "просвічується" чоло. Він виглядає дуже стильно і акуратно.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, які чубчики в тренді у 2025.

Чубчик Біркін

Чубчик Біркін названий на честь акторки Джейн Біркін. Така стрижка уже неабияк популярна серед модниць.

Основною перевагою цього чубчика є практичність. Його дуже легко вкладати.

Цікаво! Чубчик названо на честь тої самої Джейн Біркін, якій присвячена одна з найвідоміших сумок у світі.