Знаменитість вже не вперше приміряє на собі вбрання від українського бренду, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Bevza. Зірка прогулялася Нью-Йорком в образі, верх та низ якого складали речі від української дизайнерки.

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Образ Синтії Ніксон

Акторка одягнула вишуканий білосніжний кейп з високим коміром та асиметрією з колекції Pre-fall’25. Під низ знаменитість приміряла сукню Maryna з бахромою з колекції осінь-зима'25. Бездоганний аутфіт Синтія доповнила чорними замшевими туфлями та лаконічною темно-синьою сумкою.

До слова, Іванка Трамп разом з Джаредом Кушнером відвідала весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції. Як виглядала донька президента США – дивіться в нашому матеріалі.

Біляве волосся стилісти вклали у вишукану укладку, а візажисти створили макіяж з акцентом на чорних тінях, які виділяли погляд. Мінімалістичний образ акторки доповнили золоті сережки.

Наприкінці травня з нагоди презентації третього сезону серіалу "І просто так…" Синтія обрала для себе білосніжну драпіровану накидку Bevza, прикрашену розсипом кристалів. Її акторка поєднала з мінімалістичною шовковою сукнею в тон, бежевими туфлями-човниками та класичним чорним клатчем.

Це вже не вперше світові зірки приміряють речі від українських брендів. Вбрання від наших дизайнерів носить Памела Андерсон, Міла Йовович, Леоні Ганне, Кеті Перрі, Мадонна, Лілі Коллінз, Кайлі Дженнер та інші.