Розкішна церемонія знаменитостей затягнулася у Венеції аж на 3 дні, тому гості частенько змінювали образи, переміщаючись з однієї локації на іншу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Іванки Трамп.

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На весілля мільярдера Іванка Трамп одягнула рожеве плаття-бюстьє з бісером та намистинками, а на вечірню подію зробила ставку на класику.

Вечірній образ Іванки Трамп у Венеції

Донька президента США обрала для себе лаконічну коротку чорну сукню з мереживом, яка вдало підкреслювала її талію. Плаття не мало вирізу в зоні декольте, тому виглядало досить стримано.

Вишуканий та мінімалістичний образ Іванка Трамп доповнила сатиновими човниками на підборах, додавши до образу чорний клатч. Білявка розпустила волосся й вклала його у кучері. Макіяж її був ніжним, з додаванням вишневої помади на губах.

Джаред Кушнер позував на світлинах з дружиною у чорній футболці, синій сорочці та штанах. У серії світлин Іванка показала кадр на водному таксі та вечірні кадри Венеції.

На шикарному святкуванні весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес присутнє сімейство Кардашян-Дженнер, Леонардо Ді Капріо зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, королева Йорданії Ранія, Білл Гейтс, Опра Вінфрі, Орландо Блум та багато інших. Святкування засновника Amazon оцінили у 50 мільйонів доларів.