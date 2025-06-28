Дружина мільярдера замовила для себе плаття, на створення якого пішло понад 900 годин, пише 24 Канал. У розкішному образі Безос та Санчес обмінялися обітницями на острові Сан-Джорджо-Маджоре.

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Весільний образ Лорен Санчес

Дружину Джеффа Безоса у створенні сукні надихнув весільний образ Софі Лорен з фільму "Плавучий дім" 1958 року.



Сукня Софі Лорен 1958 року / Фото з інстаграму Jet Setter

Майбутнє подружжя познайомилося з дизайнерами бренду Dolce & Gabbana кілька років тому в Портофіно, а пошиття сукні почалося ще 1,5 роки тому.

У день весілля Лорен вийшла до гостей в білій корсетній сукні-русалці з високою горловиною. За словами жінки, ця сукня є найзакритішою з усіх, які вона коли-небудь одягала. Весільне плаття пошили з італійського мережива з аплікацією ручної роботи. Від шиї й до нижньої частини спідниці прикрашають майже 200 маленьких ґудзиків.

Вишуканий образ дружина Безоса доповнила красивою фатою та сережками з діамантами. Джефф Безос одягнув чорний смокінг, який поєднав з білою сорочкою й метеликом. На весільних кадрах закохані виглядали щасливими.

Лорен Санчес в перший день весілля з’явилася на діджитал-обкладинці глянцю Vogue.

До слова, пара планувала провести весільну церемонію 28 червня у Scuola Grande della Misericordia, але через місцеві протести вирішила змінити місце й час проведення.