Жена миллиардера заказала для себя платье, на создание которого ушло более 900 часов, пишет 24 Канал. В роскошном образе Безос и Санчес обменялись обетами на острове Сан-Джорджо-Маджоре.

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Свадебный образ Лорен Санчес

Жену Джеффа Безоса при создании платья вдохновил свадебный образ Софи Лорен из фильма "Плавучий дом" 1958 года.

Платье Софи Лорен 1958 года
Платье Софи Лорен 1958 года / Фото из инстаграма Jet Setter

Будущие супруги познакомились с дизайнерами бренда Dolce & Gabbana несколько лет назад в Портофино, а пошив платья начался еще 1,5 года назад.

В день свадьбы Лорен вышла к гостям в белом корсетном платье-русалке с высокой горловиной. По словам женщины, это платье является самым закрытым из всех, которые она когда-либо надевала. Свадебное платье сшили из итальянского кружева с аппликацией ручной работы. От шеи и до нижней части юбки украшают почти 200 маленьких пуговиц.

Изысканный образ жена Безоса дополнила красивой фатой и серьгами с бриллиантами. Джефф Безос надел черный смокинг, который соединил с белой рубашкой и бабочкой. На свадебных кадрах влюбленные выглядели счастливыми.

Лорен Санчес в первый день свадьбы появилась на диджитал-обложке глянца Vogue.

К слову, пара планировала провести свадебную церемонию 28 июня в Scuola Grande della Misericordia, но из-за местных протестов решила изменить место и время проведения.