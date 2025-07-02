Знаменитость уже не впервые примеряет на себе наряды от украинского бренда, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Bevza. Звезда прогулялась по Нью-Йорку в образе, верх и низ которого составляли вещи от украинского дизайнера.

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Образ Синтии Никсон

Актриса надела изысканный белоснежный кейп с высоким воротником и асимметрией из коллекции Pre-fall'25. Под низ знаменитость примерила платье Maryna с бахромой из коллекции осень-зима'25. Безупречный аутфит Синтия дополнила черными замшевыми туфлями и лаконичной темно-синей сумкой.

К слову, Иванка Трамп вместе с Джаредом Кушнером посетила свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. Как выглядела дочь президента США – смотрите в нашем материале.

Белокурые волосы стилисты вложили в изысканную укладку, а визажисты создали макияж с акцентом на черных тенях, которые выделяли взгляд. Минималистичный образ актрисы дополнили золотые серьги.

В конце мая по случаю презентации третьего сезона сериала "И просто так..." Синтия выбрала для себя белоснежную драпированную накидку Bevza, украшенную россыпью кристаллов. Ее актриса соединила с минималистичным шелковым платьем в тон, бежевыми туфлями-лодочками и классическим черным клатчем.

Это уже не впервые мировые звезды примеряют вещи от украинских брендов. Наряды от наших дизайнеров носит Памела Андерсон, Мила Йовович, Леони Ханне, Кэти Перри, Мадонна, Лили Коллинз, Кайли Дженнер и другие.