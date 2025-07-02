Австралийская актриса 2 июля празднует 35-летие, поэтому в день ее рождения вспомним о самых красивых образах, пишет 24 Канал. Марго Робби имеет многомиллионную армию поклонников, которые восхищаются не только ее таланту, но и безупречной красоте. Белокурый цвет волос и голубые глаза не могут никого оставить равнодушным.

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Лучшие платья Марго Робби

Для Марго Робби наряды для светских выходов подбирает ее стилист Эндрю Мукамал. Большинство выходов имеют кукольную эстетику, поскольку ее платья выглядят так, как будто актриса только что вышла из коллекционной коробки знаменитых Барби. Все платья невероятно элегантные и изящные, а Марго в них сияет на все 100.

Черное платье с серебристыми вставками

Блондинка на светское мероприятие надела роскошное платье с глубоким вырезом в зоне декольте и вырезами на талии. Платье украшали серебристые вставки. Ее роскошный образ дополняли бриллиантовые серьги-водопады с платиной 1950-х годов. Стилисты уложили волосы актрисы в легкие волны, а визажисты сделали макияж в коричневых тонах.



Эффектный образ Марго Робби / Фото Getty Images

Черно-розовое платье с длинными перчатками

На красную дорожку Марго Робби вышла в изящном платье от Armani. Актриса выбрала для себя длинное платье из двух материалов – черного бархата и розового шелка. Платье-бюстье дополнял лиф с пайетками на груди. Изделие черного цвета усовершенствовала розовая шелковая вставка, которая визуально сделала талию Марго еще стройнее.

Ее аутфит довершали черные бархатные перчатки и минималистичная прическа, собранная в пучок. Марго обнажила шею, не добавляя никаких колье или цепочек. Блондинка только надела серьги-капли с белыми камнями.



Роскошный образ Марго Робби / Фото Getty Images

Черное платье с драпировкой

Актриса появилась на красной дорожке в лаконичном платье-бюстье черного цвета с пайетками от бренда Versace. Платье было украшено несколькими наслоениями ткани на талии. Скромное платье не имело глубокого размера в зоне декольте.

К такому нежному образу, который создала для нее Донателла Версаче, актриса только надела массивный золотистый браслет и кольца. Шею блондинка не довершала никакими ценными колье, а волосы стилисты лишь выпрямили и уложили в едва заметные волны.



Марго Робби появилась на Оскаре в черном платье / Фото Getty Images

Кстати, модель Виттория Черетти соединила белое кружевное платье с байкерскими сапогами на свадьбе Джеффа Безоса в Венеции. Как выглядит образ девушки Ди Каприо – смотрите в материале.