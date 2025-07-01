Летом все мы выбираем комфорт, поэтому сочетаем легкие платья с сандалиями, балетками, вьетнамками и босоножками, пишет 24 Канал. Впрочем, стильные девушки решили немножко трансформировать привычные для нас аутфиты и представили сочетание платья с сапогами.

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Сапоги ассоциируются у нас с холодным временем года, однако образы с ними на голую ногу, выглядят просто невероятно. Особенно актуальны байкерские сапоги и ковбойки, которые имеют брутальный вид.

Девушки эту обувь сочетают с нежными льняными платьями, поэтому образ выглядит достаточно свежо и интересно. Не обошла трендов девушка Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти.

Образ Виттории Черетти в Венеции

На выходных свою грандиозную свадьбу праздновали Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес. Среди приглашенных гостей был Леонардо Ди Каприо и его девушка. После официального празднования, направляясь к водному такси в Венеции, модель продемонстрировала стильный и лаконичный образ.

Виттория надела белое кружевное платье-кроше на тонких бретелях, соединив его с черной обувью до колен в байкерском стиле. Красавица добавила нежности аутфиту благодаря колье с белыми жемчужинами.

Знаменитость распустила волосы и надела черные солнцезащитные очки. Ее образ дополняла черная сумка Hermes, ручку которой она обвязала шелковым платком.



Стильный образ Виттории Черетти / Фото Getty Images

К слову, этот аксессуар также очень модный этим летом. Девушки завязывают гущу на голове как головной убор и одевают поверх брюк на талии.

Платье в сочетании с сапогами придает образу характер. Повторить такой аутфит достаточно легко, важно только подобрать сапоги без подкладки, чтобы в жару они не перегрели ноги.