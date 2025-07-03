Дело в том, что есть материалы, которые абсолютно не подходят для жаркой погоды. Ведь они не позволяют коже дышать и перегревают тело, пишет 24 Канал.

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В большинстве такие негативные характеристики присущи именно синтетическим тканям. Натуральные же материалы наоборот, довольно хорошо подходят для лета.

Хлопок

Это ткань, которая действительно "дышит". Она очень приятная к телу и хорошо впитывает влагу.



Какую одежду стоит покупать летом / Фото Pexels

Обратите внимание! Хлопок может довольно долго сохнуть после стирки, учтите этот фактор.

Лен

Лен – легкий воздухопроницаемый материал, кторый быстро сохнет. В то же время он не является очень практичным для ношения. Дело в том, что лен довольно сильно мнется.

Бамбук

Этот материал довольно редкий для наших широт. Однако он прекрасно подходит для лета.

Бамбуковая ткань очень мягкая и приятная к телу. Она хорошо регулирует температуру, позволяя чувствовать себя комфортно даже в самую сильную жару.



Какие ткани парят / Фото Pexels

Заметьте! Бамбуковая ткань довольно дорогая.

Вискоза

Вискоза считается полунатуральной тканью. Дело в том, что она искусственная, но изготовлена не из синтетических материалов.

Эта ткань имеет множество преимуществ. На лето нужно выбирать вещи, в частности, и пижамы именно из такого материала.

Важно! Летом следует избегать таких тканей как полиэстер акрил и нейлон. Они создадут настоящую сауну для вашего тела.