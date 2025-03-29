Чем чаще вы пробуете создавать такую прическу, тем быстрее у вас будет получаться. Умелым мастерицам для этого достаточно и нескольких минут, пишет 24 Канал со ссылкой на Инстаграм.
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Как сделать стильную прическу за 5 минут
Вам понадобятся:
- щетка для волос;
- резинка для волос;
- стайлер (или бигуди, если вы будете делать кудри другим образом).
Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!
Как делать:
- Сначала нужно накрутить волосы. Локоны должны быть достаточно большими. Важно создать объем именно на концах.
- Расчешите верхнюю часть волос.
- Возьмите две прядки с обеих сторон и еще раз их прочешите.
- Для удобства, держателем можете закрепить волосы снизу.
- Прядки, которые вы отделили сверху, завяжите резинкой. Хвостик должен быть достаточно тугим.
- Аккуратно выверните хвостик и еще раз его затяните.
Ваша стильная прическа готова!
Подробная видеоинструкция:
Важно! Такую прическу можно украсить различными декоративными элементами. В частности, искусственными цветами или бантом.