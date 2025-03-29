Чем чаще вы пробуете создавать такую прическу, тем быстрее у вас будет получаться. Умелым мастерицам для этого достаточно и нескольких минут, пишет 24 Канал со ссылкой на Инстаграм.

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Как сделать стильную прическу за 5 минут

Вам понадобятся:

щетка для волос;

резинка для волос;

стайлер (или бигуди, если вы будете делать кудри другим образом).

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Как делать:

Сначала нужно накрутить волосы. Локоны должны быть достаточно большими. Важно создать объем именно на концах.

Расчешите верхнюю часть волос.

Возьмите две прядки с обеих сторон и еще раз их прочешите.

Для удобства, держателем можете закрепить волосы снизу.

Прядки, которые вы отделили сверху, завяжите резинкой. Хвостик должен быть достаточно тугим.

Аккуратно выверните хвостик и еще раз его затяните.

Ваша стильная прическа готова!

Подробная видеоинструкция:

Важно! Такую прическу можно украсить различными декоративными элементами. В частности, искусственными цветами или бантом.