Чим частіше ви будете пробувати створювати таку зачіску, тим швидше у вас щоразу виходитиме. Вмілим майстриням для цього достатньо і декількох хвилин, пише 24 Канал з посиланням на Інстаграм.

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Як зробити стильну зачіску за 5 хвилин

Вам знадобляться:

щітка для волосся;

гумка для волосся;

стайлер (або ж бігуді, якщо ви будете робити кучері іншим чином).

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Як робити:

Спочатку потрібно накрутити волосся. Локони мають бути достатньо великими. Важливо створити об'єм саме на кінцях.

Розчешіть верхню частину волосся.

Візьміть дві прядки з обох боків і ще раз їх прочешіть.

Для зручності, тримачем можете закріпити волосся знизу.

Прядки, які ви відокремили зверху, зав'яжіть гумкою. Хвостик має бути достатньо тугим.

Акуратно виверніть хвостик і ще раз його затягніть.

Ваша стильна зачіска готова!

Докладна відеоінструкція:

Важливо! Таку зачіску можна прикрасити різноманітними декоративними елементами. Зокрема, штучними квітами чи бантом.