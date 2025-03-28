Боб прекрасно підходить під різні типи обличчя. До того ж його дуже легко укладати, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яку стрижку зробила акторка Міллі Боббі Браун

Цієї весни акторка Міллі Боббі Браун вирішила доволі радикально змінити імідж. Вона обрала для себе саме класичний боб – до рівня підборіддя.

Завдяки правильній укладці та кольору, ця зачіска виглядає дуже стильно і незвично. Деякі уже порівнюють новий вигляд Міллі з образами Мадонни у ранні роки.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Варто відзначити і те, що укладка акторки відтворює сучасну трендову тенденцію на легку недбалість.

Цікаво! На честь нової стрижки зірки уже з'явилась нова скоромовка у TikTok. Вона так і називається "Міллі Боббі Боб".