Існує міф, що зібране волосся виглядає непривабливо. Проте, насправді це не так. Правильно підібрана зачіска може прикрасити будь-який образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Яку зачіску варто зробити влітку, аби не було спекотно?
- Зачіска з бантами
Низький пучок може бути неймовірно оригінальним, якщо його правильно прикрасити. Зокрема, це можна зробити за допомогою трендових зараз бантів.
- Зачіска з затискачем
Затискачі увійшли в моду ще торік. Цьогоріч особливо трендовими стали крабики у вигляді метеликів та тропічних квітів.
За допомогою таких аксесуарів можна створити стильну зачіску лише за декілька хвилин. Головне – знати декілька важливих секретів.
- Об'ємний високий хвіст
Звичайний хвіст може виглядати набагато цікавішим, якщо попрацювати над деталями. Варто лише додати трохи об'єму і така зачіска стане справжнім витвором мистецтва.
- Французька коса
Французька коса ідеально підпадає під тренд на легкість. Зробити таку зачіску просто і виглядає вона дуже елегантно.
Аби ця коса виглядала цікавішою, можна додати певні деталі. Наприклад, вплести стрічку або прикріпити модний бант.