Тобто, в моду увійшли легендарні нігті в горошок. Цей манікюр ідеально вписується у трендову зараз ретро-естетику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Що таке Polka Dot?
Polka Dot – принт, що складається виключно з крапок, які можуть бути розміщені різним чином. Варіації такого манікюру можна було помітити у Дуа Ліпи, Гейлі Бібер та Сабріни Карпентер.
Популярність цього дизайну доволі легко пояснюється. Адже такий принт виконати доволі легко. До того ж манікюр в горошок буде доречним за абсолютно різних обставин.
Виконати polka dot можна і без візиту в салон. Для цього навіть непотрібно використовувати гель-лак.
Переваги polka dot:
- легко виконується;
- підходить під будь-який стиль;
- цей принт є хорошою основою для створення різноманітних композицій;
- не набридає.
Як зробити polka dot самостійно за допомогою звичайного лаку:
- зробіть гігієнічний манікюр: акуратно підпиліть нігті і відсуньте кутикулу;
- нанесіть "основний" лак (цей колір буде фоном);
- якщо є потреба, нанесіть лак декілька разів, аби колір був більш насиченим;
- дочекайте поки основа висохне і починайте наносити принт за допомогою лаку іншого кольору;
- принт можна нанести за допомогою dotting tool – спеціального інструменту з круглим наконечником;
- коли принт висохне, покрийте нігті фінішем (закріплювачем).