Зазвичай Сабріна вдягається доволі яскраво та відверто. Окремої уваги заслуговує волосся співачки. Здається, що Карпентер фанатка саме об'ємних зачісок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Читайте також Замість quiet luxury: цей стиль підкорив TikTok
Як змінила стиль Сабріна Карпентер
Протягом довгого часу Сабріну вважали трендсетеркою зачіски з об'ємними локонами та чубчиком. Адже саме в такому образі співачка з'являлася на різноманітних заходах, концертах та в своїх кліпах.
На показі Dior Homme у Парижі Сабріну побачили з гладко укладеним волоссям і косим проділом. Доповнив образ мініатюрний затискач, що закріпив чубчик збоку.
Як виглядала Сабріна Карпентер на паризькому показі Dior Homme / Фото Getty Images
Одяг Сабріни заслуговує окремої уваги. Вона була у приталеному жакеті сірого кольору, спідниці трохи нижче коліна та туфельках з відкритим носом.
Чому Сабріна Карпентер змінила свій образ на показі Dior / Фото Getty Images
Здається, що цим виходом Сабріна натякнула на нову еру у стилі та кар'єрі. Адже нещодавно відбувся анонс її альбому Man’s Best Friend (його реліз відбудеться уже 29 серпня).
Цікаво! Альтернативна обкладинка альбому Сабріни Карпентер – фото Мерилін Монро 1960 року.