Зазвичай Сабріна вдягається доволі яскраво та відверто. Окремої уваги заслуговує волосся співачки. Здається, що Карпентер фанатка саме об'ємних зачісок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Замість quiet luxury: цей стиль підкорив TikTok

Як змінила стиль Сабріна Карпентер

Протягом довгого часу Сабріну вважали трендсетеркою зачіски з об'ємними локонами та чубчиком. Адже саме в такому образі співачка з'являлася на різноманітних заходах, концертах та в своїх кліпах.

На показі Dior Homme у Парижі Сабріну побачили з гладко укладеним волоссям і косим проділом. Доповнив образ мініатюрний затискач, що закріпив чубчик збоку.



Як виглядала Сабріна Карпентер на паризькому показі Dior Homme / Фото Getty Images

Одяг Сабріни заслуговує окремої уваги. Вона була у приталеному жакеті сірого кольору, спідниці трохи нижче коліна та туфельках з відкритим носом.



Чому Сабріна Карпентер змінила свій образ на показі Dior / Фото Getty Images

Здається, що цим виходом Сабріна натякнула на нову еру у стилі та кар'єрі. Адже нещодавно відбувся анонс її альбому Man’s Best Friend (його реліз відбудеться уже 29 серпня).

Цікаво! Альтернативна обкладинка альбому Сабріни Карпентер – фото Мерилін Монро 1960 року.