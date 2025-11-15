Для многих из нас духи являются проявлением индивидуальности, поэтому хочется, чтобы мы как можно дольше ими пахли, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Продлить аромат можно достаточно легко.

Что сделать, чтобы духи долго пахли?

Наносите на правильные участки тела

Теплые участки тела – настоящие радиаторы аромата. Аромат нужно наносить на руки, шею, зону за ушами и внутреннюю сторону локтей. Не стоит носить на запястья и тереть, потому что таким образом можно разрушить тончайшие верхние нотки.

Подготовьте кожу

Сухая кожа – не лучшее место для аромата. Перед нанесением воспользуйтесь кремом для тела, который создаст увлажненный слой, на который парфюм сможет лучше вцепиться. Вазелин может стать настоящим фиксатором, поскольку аромат будет испаряться медленнее.



Наносите аромат на увлажненную кожу / Фото Freepik

Наслаивайте ароматы

Воспользуйтесь парфюмированным гелем для душа или лосьоном. Сначала нанесите их на кожу, а потом уже духи. Таким образом аромат будет более стойким.

Не забывайте об одежде

Духи прекрасно прилипают к ткани, поэтому можете осторожно распылить аромат на одежду или волосы. Во время движения запах начнет открываться, создавая легкий шлейф.

Держите усилитель в сумке

Чтобы пахнуть весь день и не терять аромат, его надо обновлять в течение всего дня. Приобретите для себя мини-версию флакона или спрей. Если наносить порцию каждые 6 часов, то аромат останется живым.

