Духи способны пробуждать воспоминания, возвращать в моменты радости или влюбленности, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Аромат является проявлением индивидуальности, поэтому это часть идентичности, некий способ говорить о себе без слов. Мы выбрали несколько лучших ароматов, запах которых сразу влюбит в себя.
Какие духи способны влюбить в себя?
Valentino, Born In Roma Donna Born In Roma Donna
Аромат наполнен цветочным миксом из жасмина, розового перца, черной смородины и бурбонской ванили. Он имеет заметный шлейф, который привлекает внимание с первых нот.
Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest
Tom Ford, Tobacco Vanille
Парфюм наполнен ванилью, листьями табака и бобами тонка. Звучат не слишком сладко, но достаточно уверенно и соблазнительно.
Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest
Chanel, Chance
Этот аромат способен мгновенно улучшить настроение. В композиции сочетается свежесть лимона, розового перца, белого мускуса и пачулей. Парфюм пахнет довольно обольстительно.
Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest
Kilian, Sunkissed Goddess Sunkissed Goddess
Запах кокоса цветки тиаре имеют невероятный запах, напоминающий лето и отдых. Аромат точно влюбит в себя всех, кто любит летние нотки.
Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest
Byredo, Rouge Chaotique
В этом аромате сладкая слива сочетается с пралине, а также глубокими нотами пачулей и дубового дерева. Парфюм долго остается на коже и прекрасно подходит для вечеров.
Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest
Глянец Vogue предлагает несколько ароматов для минималистов, которые хотят ноток нежности и медленного раскрытия запаха на коже. В список входят:
- Chloé Immortelle de Chloé;
- Louis Vuitton Pur Ambre;
- Matière Première Radical Rose;
- Fragonard Le Lilas de Fragonard;
- Le Labo Fleur d'Oranger 27;
- Maison Crivelli Tubéreuse Astrale;
- Prada L'Infusion de Gingembre.
Какие культовые духи любили наши мамы?
20 лет назад в моде были духи от Avon, такие как Little Black Dress, Perceive, Today, Pur Blanca и Far Away, были очень популярными.
Каждый из этих ароматов имел уникальную композицию, включавшую ноты сандала, гардении, мускуса, груши и жасмина.