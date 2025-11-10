Миндаль является самой интересной ароматической нотой в парфюмерной индустрии, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Орех имеет уникальный запах и сочетается со всеми другими ароматическими нотами. Часто ароматы миндаля выбирают женщины, которые хотят пахнуть дорого и статусно.

Какими духами пахнет богатая женщина?

Parfums De Marly – Valaya Exclusif

Этот элегантный и изысканный аромат содержит нотки миндаля и открывается запахом мандарина и бергамота, за которыми следуют аккорды цветка апельсина, а затем белые цветы и пудровые ноты, составляющие сердце парфюма. Эфирный парфюм несет в себе дозу изысканной сладости.

Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Prada – Infusion d'Amande

Аромат довольно нежный и соблазнительный, поэтому идеально подходит для разных случаев жизни. Ключевые ноты аромата состоят из горького миндаля, гелиотропа, ягод тонка, мускуса и эссенции аниса.



Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude

Эти духи идеально подходят для холодных осенних дней. Верхние ноты окутаны миндалем и тмином, а сердце состоит из малины и кедра, а база – из сандала, уду и ванили. Аромат достаточно стойкий, поэтому оставляет после себя стойкий шлейф.



Marc Jacobs – Perfect

Парфюм подойдет для тех, кто не любит тяжелые композиции. Попробовав аромат однажды, вам захочется использовать его постоянно. Ключевыми нотами являются ревень и нарцисс, которые сочетаются с миндальным молоком.



Killian – Rolling in Love

Это один из самых интересных духов с ноткой миндаля. Аромат довершен миртом, ирисом и мускусом.



Издание Vogue рассказало о 5 лучших духах с нотами древесины, которые идеально подходят для осени или зимы. В список входят ароматы:

Armani Privé "Oud Royal";

Xerjoff "17/17 Richwood";

The Merchant of Venice "Craquele";

Penhaligon's "The Dandy";

Maison Francis Kurkdjian "Oud Satin Mood".

