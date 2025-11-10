Мигдаль є найцікавішою ароматичною нотою у парфумерній індустрії, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Горіх має унікальний запах та поєднується з усіма іншими ароматичними нотами. Часто аромати мигдалю обирають жінки, які хочуть пахнути дорого та статусно.
Читайте також 5 найдорожчих у світі парфумів: коштують цілий статок за флакончик
Якими парфумами пахне багата жінка?
Parfums De Marly – Valaya Exclusif
Цей елегантний та вишуканий аромат містить нотки мигдалю й відкривається запахом мандарина та бергамоту, за якими йдуть акорди квітки апельсина, а тоді білі квіти й пудрові ноти, що складають серце парфумів. Ефірний парфум несе в собі дозу вишуканої солодкості.
Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest
Prada – Infusion d'Amande
Аромат доволі ніжний та спокусливий, тому ідеально підходить для різних випадків життя. Ключові ноти аромату складаються з гіркого мигдалю, геліотропу, ягід тонка, мускуу й есенції анісу.
Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest
Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude
Ці парфуми ідеально підходять для холодних осінніх днів. Верхні ноти оповиті мигдалем та кмином, а серце складається з малини та кедра, а база – з сандалу, уду й ванілі. Аромат досить стійкий, тож залишає після себе стійкий шлейф.
Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest
Marc Jacobs – Perfect
Парфум підійде для тих, хто не любить важкі композиції. Спробувавши аромат одного разу, вам захочеться використовувати його постійно. Ключовими нотами є ревінь та нарцис, які поєднуються з мигдальним молоком.
Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest
Killian – Rolling in Love
Це один з найцікавіших парфумів з ноткою мигдалю. Аромат довершений миртом, ірисом та мускусом.
Парфуми, які мають дорогий запах / Фото Pinterest
Видання Vogue розповіло про 5 найкращих парфумів з нотами деревини, які ідеально підходять для осені чи зими. До списку входять аромати:
Armani Privé "Oud Royal";
Xerjoff "17/17 Richwood";
The Merchant of Venice "Craquele";
Penhaligon’s "The Dandy";
Maison Francis Kurkdjian "Oud Satin Mood".
Які культові парфуми любили наші мами?
20 років тому в моді були парфуми від Avon, такі як Little Black Dress, Perceive, Today, Pur Blanca і Far Away, були дуже популярними.
Кожен з цих ароматів мав унікальну композицію, що включала ноти сандалу, гарденії, мускусу, груші та жасмину.