Приблизно 20 років тому дуже популярними були парфуми Avon, пише 24 Канал. Більшість ароматів з каталогу були на косметичній поличці у наших мам. Їхні ноти навіть досі дехто зможе впізнати одразу й сказати їхню назву.

Які парфуми найбільше любили наші мами?

Little Black Dress – парфум 2001 року довго тримався в топі серед усіх ароматів. Він наповнений пудрово-квітковим запахом з нотами сандалу, гарденії та жасмину.



Парфуми з нульових, які любили наші мами / Фото Pinterest

Perceive – свіжий та чистий аромат 2000-року наповнював мускус, груші та фрезія. Парфум був досить чистий та свіжим.



Today – у 2004 році найпопулярнішим було тріо ароматів: Today, Tomorrow та Always. Парфум Today став найпопулярнішим. Він мав квітковий насичений запах, який тоді дуже подобався жінкам.



Pur Blanca – у 2003 році актуальним був ніжний аромат з лілією та мускусом. Запах цього парфуму дехто досі може згадати.



Far Away – у нульових популярним був також східно-квітковий аромат із запахом ванілі, сандалу та жасмину.



