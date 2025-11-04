Приблизно 20 років тому дуже популярними були парфуми Avon, пише 24 Канал. Більшість ароматів з каталогу були на косметичній поличці у наших мам. Їхні ноти навіть досі дехто зможе впізнати одразу й сказати їхню назву.
Які парфуми найбільше любили наші мами?
Little Black Dress – парфум 2001 року довго тримався в топі серед усіх ароматів. Він наповнений пудрово-квітковим запахом з нотами сандалу, гарденії та жасмину.
Парфуми з нульових, які любили наші мами / Фото Pinterest
Perceive – свіжий та чистий аромат 2000-року наповнював мускус, груші та фрезія. Парфум був досить чистий та свіжим.
Парфуми з нульових, які любили наші мами / Фото Pinterest
Today – у 2004 році найпопулярнішим було тріо ароматів: Today, Tomorrow та Always. Парфум Today став найпопулярнішим. Він мав квітковий насичений запах, який тоді дуже подобався жінкам.
Парфуми з нульових, які любили наші мами / Фото Pinterest
Pur Blanca – у 2003 році актуальним був ніжний аромат з лілією та мускусом. Запах цього парфуму дехто досі може згадати.
Парфуми з нульових, які любили наші мами / Фото Pinterest
Far Away – у нульових популярним був також східно-квітковий аромат із запахом ванілі, сандалу та жасмину.
Парфуми з нульових, які любили наші мами / Фото Pinterest
Видання Who What Wear розповіло про кілька найкращих ароматів на осінь. До списку увійшли п'ять осінніх парфумів від брендів Jo Malone, Givenchy, Tom Ford, Balmain, і Dior, спеціально підібраних для осінньої пори. Кожен з ароматів має унікальні ноти, які ідеально підходять для осінніх місяців, від теплого мускусу до фруктових та квіткових нюансів.
Які парфуми містять ноти троянди?
Rose des Vents від Louis Vuitton поєднує три види троянд з ароматами персика, чорної смородини, кедра та білого мускусу.
Rose Star від Dior містить ноти груші, лимону, меду і мускусу з дамаською та стопелюстковою сентіфолією.