Чимало брендів випускають саме осінні парфуми, які чудово підходять для осінніх місяців та подальшого періоду, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.
У добірці представлені нові аромати, тож виберіть по опису свій найкращий запах, щоб мати змогу віднайти його у магазині й придбати на нову пору року.
Jo Malone London Amber Labdanum Cologne Intense
Парфум підійде для тих жінок, які хочуть привернути на себе зайву увагу. Запах гіркого апельсина поєднується з ніжною ваніллю та запахом дуба. Композиція нагадує затишний та теплий осінній вечір.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
Givenchy L'Interdit
Бренд запустив нову версію аромату, де суміш на есенції гіркого мигдалю переплелася з квіткою апельсина, туберозою, жасмином самбака та мімозою. Розкішний аромат точно підійде для романтичних побачень.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
Tom Ford Oud Voyager
Удовий аромат від Тома Форда має теплий мускусний аромат з поєднанням червоної півонії. Парфум оповитий абсолютом герані, османтусом та ципріолом.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
Balmain Cuir Élysées
Парфум пахне так, наче нова шкіряна куртка – дорого та глибоко, з нотками солодкої та соковитої малини. Аромат є складний, але має гарний запах сандалу, жасмину й троянди.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
Dior Miss Dior Essence
Аромат має чудовий фруктовий та свіжий запах на шкірі. У ньому присутні гурманські ноти з поєднанням бузини, акорду ожини, жасмину та дуба.
Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest
До слова, є кілька парфумів, які вже давно застаріли, тому ними краще більше не користуватися.