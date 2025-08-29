Чимало брендів випускають саме осінні парфуми, які чудово підходять для осінніх місяців та подальшого періоду, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

У добірці представлені нові аромати, тож виберіть по опису свій найкращий запах, щоб мати змогу віднайти його у магазині й придбати на нову пору року.

Jo Malone London Amber Labdanum Cologne Intense

Парфум підійде для тих жінок, які хочуть привернути на себе зайву увагу. Запах гіркого апельсина поєднується з ніжною ваніллю та запахом дуба. Композиція нагадує затишний та теплий осінній вечір.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Givenchy L'Interdit

Бренд запустив нову версію аромату, де суміш на есенції гіркого мигдалю переплелася з квіткою апельсина, туберозою, жасмином самбака та мімозою. Розкішний аромат точно підійде для романтичних побачень.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Tom Ford Oud Voyager

Удовий аромат від Тома Форда має теплий мускусний аромат з поєднанням червоної півонії. Парфум оповитий абсолютом герані, османтусом та ципріолом.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Balmain Cuir Élysées

Парфум пахне так, наче нова шкіряна куртка – дорого та глибоко, з нотками солодкої та соковитої малини. Аромат є складний, але має гарний запах сандалу, жасмину й троянди.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

Dior Miss Dior Essence

Аромат має чудовий фруктовий та свіжий запах на шкірі. У ньому присутні гурманські ноти з поєднанням бузини, акорду ожини, жасмину та дуба.



Парфуми на осінь 2025 / Фото Pinterest

До слова, є кілька парфумів, які вже давно застаріли, тому ними краще більше не користуватися.