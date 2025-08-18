Це не означає, що одразу треба викидати аромати, адже модне те, що подобається. Просто слід знати, що деякі парфуми морально застаріли, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Які парфуми вже немодні?

  • DKNY Be Delicious Donna Karan

Аромат яблука та огірка з нотками конвалії та магнолії справив незабутнє враження після свого дебюту. Відомий свіжим початковим звучанням, що поєднує цитрусові з крижаним відтінком, цей аромат зачарував споживачів і побив рекорди продажів на початку 2000-х років.

Часто зазначають, що мало хто з молодих жінок тієї епохи може сказати, що не володів виразним зеленим флаконом. Однак, на сучасному ринку аромат, схоже, втратив свою привабливість. Критики висловлюють занепокоєння щодо його синтетичних якостей, порівнюючи запах з ароматом освіжувача повітря.

Ці парфуми вважаються такими, що вийшли з моди
Ці парфуми вважаються такими, що вийшли з моди / Фото Sabina

  • L'Imperatrice 3 Dolce&Gabbana

Аромат "Імператриця" колись зачарував унікальним поєднанням ківі та кавуна. Він був створений шляхом настоювання цих фруктів на воді, в результаті чого з'явився свіжий і яскравий профіль аромату.

Однак, нещодавно парфум зіткнувся з критикою, і багато споживачів тепер називають його невдалим варіантом на ринку парфумерії. Попри початкове визнання, дехто вважає цей аромат "найгіршим парфумерним кошмаром".

Цей аромат вийшов з моди
Цей аромат вийшов з моди / Фото Dolce&Gabbana

  • Gucci Rush Gucci

На хвилі ностальгії багато хто асоціює Gucci Rush з кольоровими олівцями, зачісками Барбі та пластиковими квітами. Ці настрої не позбавлені підстав. Аромат характеризується вершковими, штучними персиковими нотами та непереборною солодкістю квіткових відтінків.

Gucci Rush називають не модними
Gucci Rush називають не модними / Фото Gucci

На початку 2000-х Gucci Rush домінував на вулицях, у нічних клубах і на ринках, залишаючи яскравий шлейф, що не забувається. Однак, через три десятиліття популярний колись аромат зазнав значного спаду продажів, що ознаменувало кінець епохи культового пластикового персикового аромату.

  • Bright Crystal Versace

Цей аромат з нотами пелюсток рожевої півонії, гранатової шкірки та водяних лотосів викликає в уяві образ молодої дівчини, одягненої в струмливу шифонову сукню та рожевий капелюшок, яка прогулюється весняним садом.

Аромат використовують менше, але він не безнадійний
Аромат використовують менше, але він не безнадійний / Фото Versace

Він існує вже 30 років й деякі споживачі висловлюють відчуття втоми від цього аромату. Проте, експерти галузі стверджують, що він далеко не безнадійно застарів.

Також такими, що вийшли з моди, вважають Lady Million Paco Rabanne, Ultraviolet Paco Rabanne, Nina Nina Ricci, 5th Avenue Elizabeth Arden, Addict Dior та багато інших ароматів 2000-х.

