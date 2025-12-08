Соковиті відтінки лаку та цікаві ефекти ідеально доповнюють вечірні вбрання й оживлять стиль, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Стилісти розповіли про цікаві тренди, які пасуватимуть будь-якій довжині нігтів.
Який манікюр зробити на Новий рік?
Блискітки
Святковий сезон є найкращим для додавання блискіток на нігтях. Такий манікюр нагадує класичні новорічні прикраси, які додадуть образу елегантності. Варіантів може бути безліч – від дрібного та витонченого блиску.
Оксамитовий манікюр
Оксамитовий ефект залишається фаворитом вже кілька місяців та впевнено тримається в топі зимових трендів. На свята ідеально підійдуть глибокі зелені, насичені золотисті чи холодні блакитні відтінки.
Манікюр "пряникове лате"
Це теплий варіант коричневого манікюру з м’яким червоно-помаранчевим підтоном. Він виглядає святково й елегантно. Відтінок добре поєднується з класичним глянцем чи хромовим або блискучим покриттям. Такий манікюр створить атмосферу свята та затишку.
Яскраво-червоний
На Новий рік можна зробити красивий ягідний манікюр. Він насичений, святковий та стане гарною альтернативою звичній класиці. Яскраві нігті добре виглядатимуть в парі з помадою того ж відтінку.
Бежеві нігті
Навіть нюдовий манікюр можна зробити на святкування Нового року. Це мінімалістичний, природний та елегантний варіант. Доглянуті натуральні нігті мають красивий вигляд.
А ще у тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око", пише Real Simple. Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.
Який ще манікюр популярний ?
Цього сезону у моді манікюр з класичними відтінками, такими як шоколад, вино, а також кавовими нотами — мокко і каштан.
Серед топових дизайнів: черепаховий панцир, золоті, каштанові, винно-червоні, зелений сосновий та манікюр асорті.
Додаткові модні тренди включають сезонні відтінки, такі як теракотовий, охра, бордовий і золото.