Соковиті відтінки лаку та цікаві ефекти ідеально доповнюють вечірні вбрання й оживлять стиль, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Стилісти розповіли про цікаві тренди, які пасуватимуть будь-якій довжині нігтів.

Який манікюр зробити на Новий рік?

Блискітки

Святковий сезон є найкращим для додавання блискіток на нігтях. Такий манікюр нагадує класичні новорічні прикраси, які додадуть образу елегантності. Варіантів може бути безліч – від дрібного та витонченого блиску.

Оксамитовий манікюр

Оксамитовий ефект залишається фаворитом вже кілька місяців та впевнено тримається в топі зимових трендів. На свята ідеально підійдуть глибокі зелені, насичені золотисті чи холодні блакитні відтінки.

Манікюр "пряникове лате"

Це теплий варіант коричневого манікюру з м’яким червоно-помаранчевим підтоном. Він виглядає святково й елегантно. Відтінок добре поєднується з класичним глянцем чи хромовим або блискучим покриттям. Такий манікюр створить атмосферу свята та затишку.

Яскраво-червоний

На Новий рік можна зробити красивий ягідний манікюр. Він насичений, святковий та стане гарною альтернативою звичній класиці. Яскраві нігті добре виглядатимуть в парі з помадою того ж відтінку.

Бежеві нігті

Навіть нюдовий манікюр можна зробити на святкування Нового року. Це мінімалістичний, природний та елегантний варіант. Доглянуті натуральні нігті мають красивий вигляд.

А ще у тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око", пише Real Simple. Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.

Який ще манікюр популярний ?