Аромати від бренду Dior залишаються мрією мільйонів, оскільки парфуми пахнуть настільки жіночно, що їх просто неможливо обійти стороною й не додати до парфумерної колекції, пише 24 Канал з посиланням на Marie Claire.

На сьогодні бренд Dior випустив понад 250 парфумів, кожен з яких має вишуканий запах з незабутньою композицією. Серед всіх ароматів варто звернути увагу на кілька найпопулярніших, запах яких точно повинна відчути на собі кожна жінка.

Які парфуми Dior є найкращими?

Miss Dior

Парфум має чотири версії, але остання з них – найвишуканіша. Створив її відомий парфумер Френсіс Куркдіджан. Аромат Miss Dior є улюбленим парфумом акторки Наталі Портман. У ньому відчуваються ягоди, які змішані з нотами конвалії, півоніями, ірисом, трояндою, бобами тонка, сандаловим деревом та ваніллю з Папуа-Нової Гвінеї.



Найкращі парфуми від Dior / Фото Pinterest

J'adore L'Or

До цього аромату тягнуться всі, хто хоче пахнути наче багата парижанка, в колекції якої є багато сумок Hermes Kelly. Парфум є неймовірно вишуканий завдяки композиції квітів – апельсину, троянди та жасмину. Цей аромат любить Ріанна, навіть попри те, що запустила власну колекцію парфумів. А ще слід звернути увагу на бездоганний флакон, який вже став культовим.



Найкращі парфуми від Dior / Фото Pinterest

Dioriviera

В ароматі присутній інжир, який надає шкірі солодкого та смачного аромату. Фруктовий відтінок інжиру доповнює троянда, тож запах перенесе всіх в омріяне літо чарівним запахом.



Найкращі парфуми від Dior / Фото Pinterest

Dior Sauvage

Цей аромат є чоловічим, але обійти його увагою просто неможливо. Це найкращий парфум всіх часів, тож недарма Джонні Депп є обличчям аромату з 2015 року. Серед шанувальників цього аромату – Раян Рейнольдс та Девід Бекхем. В ароматі присутня свіжість й деревина, що оповита нотами бергамоту, амбервуду й перцю.



Найкращі парфуми від Dior / Фото Pinterest

Видання Woman & Home зазначило, що до культових ароматів ще входить Dior Addict із запахом листя мандарина. Бездоганним залишається вишуканий парфум Hypnotic Poison, що містить у композиції сливу, ваніль, мигдаль та кокос. Трійку замикає рожевий аромат Joy, що пахне трояндою та жасмином.

