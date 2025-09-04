Він був відомий не лише дизайнерськими вбраннями, а й власними ароматами – парфуми від Armani з'явились на світ у 1982 році, поєднуючи у собі розкіш, вишуканість та універсальність. 24 Канал вшановує пам'ять про Джорджо Армані, й розповідає про парфуми бренду, які мають бути у кожного.

Які парфуми від Armani мають бути у кожного?

Жіночі аромати:

Si

Si – жіночна, тепла, глибока композиція з чорної смородини, троянди, ванілі та пачулів. Це для жінок, які люблять м'яку та солодку глибину.

Аромат Si від Armani із сімейства квіткових ароматів є ідеальним вибором як для денного, так і для вечірнього вбрання, особливо в холодні місяці осені та зими.



Аромат Si / Фото Armani

My Way

Аромат майстерно поєднує ніжні ноти туберози та блідого ірису, створюючи надзвичайну композицію, призначену для жінок, які прагнуть розкрити свій справжній потенціал.

My Way Parfume відкривається свіжим поєднанням бергамоту і квітів апельсина, задаючи яскравий тон. У міру розвитку аромат розкривається теплими нотками амбри та кедра, завершуючись чудовим шлейфом ванілі.



My Way Parfume / Фото Armani

Чоловічі аромати:

Acqua di Gio Pour Homme

Цей аромат передає буяння морської стихії, він трохи "солоний", як води Середземного моря, у ньому так само чути ноти бергамоту, хурми, мускусу, пачулі та кедра.

Acqua di Gio pour homme – чоловічий аромат, який продається у світі найбільше.



Acqua di Gio Pour Homme / Фото Armani

Stronger With You

Цей аромат зачаровує своїм багатогранним і теплим звучанням. Парфум вирізняється гармонійним поєднанням пряних нот, зокрема кардамону та рожевого перцю, доповнених фруктовими та деревними акордами.

Хоча аромат відзначається своєю солодкістю, він зберігає збалансований характер з багатим, бальзамічним і димним шлейфом. Це робить "Stronger With You" ідеальним вибором для затишних осінніх та зимових вечорів.



Stronger With You / Фото Armani

Які образи Джорджо Армані є культовими?

Італійський дизайнер Джорджіо Армані, який заснував бренд Giorgio Armani в 1975 році, став визначальною фігурою у світі моди класу люкс.

Армані здобув широке визнання, одягаючи знаменитостей, зокрема Джулію Робертс на церемонію вручення премії "Оскар" у 2001 році та Леді Гагу на церемонію вручення премії "Греммі" у 2010 році. Неможливо оминути й образи Кейт Бланшетт на Каннському кінофестивалі у 2014 році, Ніколь Кідман на "Оскарі" у 2018 році та Кейт Бланшетт на цьогорічному Венеційському кінофестивалі.