Відома блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк поділилася зі своїми підписниками улюбленим ароматом на майбутній прохолодний сезон. Це Black Tie від Celine – унісекс-парфуми, які однаково пасують як жінкам, так і чоловікам, пише 24 Канал з посиланням на її Instagram.

Який парфум ідеально підійде на осінь?

У світі ароматів "Black Tie" відомий своєю тонкою, але витонченою привабливістю. Цей розкішний парфум огортає власників насиченим шлейфом, який випромінює впевненість і атмосферу таємничості. Він точно виділяє з натовпу, зберігаючи при цьому елегантність.

Олена, віддана шанувальниця аромату, розповіла, що "Black Tie" – її улюблений аромат, який отримує найбільше компліментів. Хоча вона зазвичай обирає його протягом осінніх та зимових місяців, стверджує, що він підійде і для прохолодних літніх днів.



Блогерка рекомендує парфум Black Tie від Celine / Скриншот з інстаграму @elena_mandziuk

Як звучить аромат Black Tie Celine? Аромат зачаровує своїм теплим і чуттєвим шлейфом ванілі. Композиція доповнена насиченими нотка кедра та деревного моху, що додають відчуття глибини та вишуканості.



Олія білого оррісу – визнана одним з найдорожчих інгредієнтів у парфумерії – надає аромату розкішної пудрової якості. А мускусні відтінки доповнюють парфум, створюючи гармонійне поєднання, одночасно м'яке і звабливе.



Black Tie Celine / Фото з мережі

Ціна 100-мілілітрового флакону не низька – приблизно 330 доларів, що еквівалентно понад 13 000 гривень. Але інфлюєнсерка стверджує, що продукт вартий кожної копійки.

Які ще парфуми обрати для осені?

У світі парфумерії постійно з'являються новинки, однак жінки все одно люблять обирати знайомі запахи, які вже завоювали популярність. На осінь 24 Канал підібрав кілька чудових парфумів, які подарують цікаві відчуття та гарний настрій: