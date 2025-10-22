Фахівці вже давно визначили кілька парфумів, які стали ідеальним довершенням до осінніх теплих образів, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. У списку зібрані найкращі аромати для осінньої пори, які допоможуть підкресити сезонний настрій.

Які парфуми придбати на осінь?

Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Попри те, що більшість ароматів осені мають димні та пряні ноти, саме цей парфум є виключенням. Він пахне ожиною й такою чистотою, яка відчувається в переході між сонячним літом та затишною осінню.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Amouage Search

Деревно-пряна композиція з цитрусовими акордами нагадує запах старовинної шкіряної куртки Парфум підходить для тих, хто хоче пахнути впевнено та стильно.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Parfums de Marly Oriana

Аромат має неймовірний запах червоний ягід, маршмелоу, цукрової пудри та збитих вершків. Такий парфум підійде для тих, хто в осінню пору хоче пахнути десертом й залишити запах про себе.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Gucci Flora Gorgeous Orchid

Гарбузові спеції цього сезону можна забути, оскільки головну роль перебрала на себе ваніль. Аромат поєднує в собі квіти ванільної орхідеї з вершковими акордами й морським бризом. Цей запах переносить з літа в осінь без різкого контрасту.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Montale Paris Chocolate Greedy

Цей аромат – справжня шоколадна спокуса. Він пахне домашнім печивом із шоколадною крихтою. У композиції присутнє какао, ваніль, боби тонка, кавові акорди та гіркий апельсин.



Парфуми, які підходять на осінь / Фото Pinterest

Видання Vogue зазначило, що осінь пахне вологим листям, заливним дощем, оберемками хризантем, жоржин і чорнобривців, а ще вологою корою дубів, мохом, димом та червоним вином. У своїй добірці глянець назвав кілька ароматів, які чудово підходять для осінньої пори. До списку входять:

Libre Le Parfum, YSL;

J'Adore Parfum d'Eau, Dior;

REPLICA Autumn Vibes, Maison Margiela;

L'Interdit Nocturnal Jasmine, Givenchy;

Opsis Eau de Parfum, DIPTYQUE.

