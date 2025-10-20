Опанувати контурування губ досить просто, а в цьому вам можуть допомогти певні косметичні продукти, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Як збільшити губи контурингом?

Ефект об’ємних губ можна створити за допомогою макіяжу. Візажисти детальніше розповіли про контуринг губ – техніку, яка виглядає на світлі так, що створює ілюзію природної повноти.

Для контурування губ потрібно два схожих відтінки олівців для губ та помади. Темним олівцем обведіть контур, а губи заповніть світлішим тоном. Такий трюк допоможе створити бажаний об’єм.

Крок 1 – обведіть губи

Олівець потрібно наносити легкими штрихами й не натискати на нього сильно. Губи заповнюйте круговими рухами, починаючи з центру дуги Купідона. Пряму лінію не малюйте, а поліруйте відтінок по всьому зовнішньому периметру форми губи. Найкраще для розтушування використовувати бічну сторону олівця.

Для нанесення олівця на нижню частину губ – потрібно легко посміхатися, щоб легше їх нафарбувати.

Крок 2 – наповніть губи

Олівцем затініть кути та краї. Має вийти чіткий край у зовнішньому куті, а далі треба полірувати олівець до центру так, щоб вийшов м’який колір. Можна чітко окреслити V-подібну лінію дуги Купідона, щоб вона стала виразною, а верхня губа – повнішою.

Крок 3 – нанесіть помаду

Завершуючи макіяж, потрібно нанести помаду на центр губ. Завдяки цьому у вас вийдуть ідеальні та рельєфні губи, які вразять об’ємом. Додатково можна нанести блиск для губ, бальзам чи олійку замість помади, щоб зробити губи глянцевими й пухкими.

Візажистка Уляна Слободян у своєму тіктоці продемонструвала, як легко збільшити губи завдяки макіяжу. Дівчина показала, як темнішим олівцем обвести контур, а світлішим – зафарбувати губи.

Як зробити губи об'ємнішими: дивіться відео

