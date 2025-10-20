Освоить контурирование губ достаточно просто, а в этом вам могут помочь определенные косметические продукты, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Как увеличить губы контурингом?

Эффект объемных губ можно создать с помощью макияжа. Визажисты подробнее рассказали о контуринг губ – технике, которая выглядит на свету так, что создает иллюзию естественной полноты.

Для контурирования губ нужно два похожих оттенка карандашей для губ и помады. Темным карандашом обведите контур, а губы заполните более светлым тоном. Такой трюк поможет создать желаемый объем.

Шаг 1 – обведите губы

Карандаш нужно наносить легкими штрихами и не нажимать на него сильно. Губы заполняйте круговыми движениями, начиная с центра дуги Купидона. Прямую линию не рисуйте, а полируйте оттенок по всему внешнему периметру формы губы. Лучше всего для растушевки использовать боковую сторону карандаша.

Для нанесения карандаша на нижнюю часть губ – нужно легко улыбаться, чтобы легче их накрасить.

Шаг 2 – наполните губы наполните губы

Карандашом затените углы и края. Должен получиться четкий край во внешнем углу, а дальше надо полировать карандаш к центру так, чтобы получился мягкий цвет. Можно четко очертить V-образную линию дуги Купидона, чтобы она стала выразительной, а верхняя губа – полнее.

Шаг 3 – нанесите помаду нанесите помаду

Завершая макияж, нужно нанести помаду на центр губ. Благодаря этому у вас получатся идеальные и рельефные губы, которые поразят объемом. Дополнительно можно нанести блеск для губ, бальзам или масло вместо помады, чтобы сделать губы глянцевыми и пухлыми.

Визажистка Ульяна Слободян в своем тиктоке продемонстрировала, как легко увеличить губы благодаря макияжу. Девушка показала, как более темным карандашом обвести контур, а более светлым – закрасить губы.

