Макіяж допомагає багатьом жінкам виглядати свіжішими й молодшими, але іноді результат може бути протилежним, пише 24 Канал з посиланням на VegOut.

Неправильна техніка чи зайвий акцент можуть зробити обличчя втомленим й підкреслити зморшки. Щоб цього уникнути, потрібно знати кілька помилок, які візуально старять.

Який макіяж здатен постарити?

Важке тональне покриття

Щільне покриття тону осідає на зморшках й підкреслює зморшки чи проблемні місця на обличчі. Тональний крем потрібно наносити тонким шаром, щоб шкіра виглядала природно.

Застарілі брови

Тонкі дугоподібні чи занадто густі брови мають досить неприродний вигляд. Краще обирати м’які й натуральні лінії й промальовуванням легких штрихів.

Жорсткий контуринг

Надмірна кількість хайлайтера, жовтувата пудра та смуги від бронзера на денному світлі здатні лише підкреслити недоліки. Візажисти радять робити м’яке скульптурування кремовими текстурами.



Уникайте цих помилок в макіяжі / Фото Freepek

Темний контур і світла помада

Такий прийом робить губи зовсім непропорційними, тому краще використовувати олівець у тон помади чи губ й трішки розтушовувати контур, а в центр додати блиск, щоб зробити губи об’ємнішими й природнішими.

Темні кола під очима та злиплі вії

Не варто проводити товсту чорну лінію по повіці й користуватися тушшю, яка зліплює вії. Краще підкреслити слизову темним олівцем та використати туш з подовжуючим ефектом.

Який макіяж буде в моді у 2026 році?

На показі бренду Carolina Herrera моделі вийшли з соковитими червоними губами, який стане хітом наступного сезону, пише Harper's Bazaar. В моду також увійдуть двошарові стрілки – актуальною залишиться чорна й ще одна золотиста чи срібляста. Червоні губи й стрілки – це класика, яка не старіє, а завжди буде залишатися актуальною.

Яка форма брів модна у 2025 році?