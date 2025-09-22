Є деякі жінки, які використовують з року в рік однаковий макіяж – коричневі тіні, чорна підводка на очах та коричнева помада, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Втім, якщо захочеться якогось різноманіття, то можна звернути увагу на кілька цікавих мейків, які неодмінно захочеться повторити.
Читайте також Як підтримувати брови ідеальними й не бігати в салон щотижня: дієві поради
Який макіяж буде в моді цієї осені?
Toasty Makeup
У тіктоці вже всю популярність захопив Toasty Makeup. У цьому мейку карамельні відтінки в теплих тонах підсвічують обличчя. У результаті виходить сяючий ефект, що продовжує літню засмагу навіть восени.
Трендовий макіяж на осінь 2025 / Фото Pinterest
Знебарвлені брови
Таке б’юті захоплення підійде не всім, бо «відсутність» брів змінює вигляд обличчя. Повністю вибілені брови надають оригінального та експериментального вигляду.
Гранжевий макіяж
У світ краси тріумфально повертається гранжевий макіяж. Потрібно нанести легкий топ, зробити smoky-eyes й затемнити губи задля брутальності.
Коричнева туш
Шоколадна туш здатна підкреслити погляд нічим не гірше, ніж чорна. Вона додає тепла осіннім аутфітам та не обтяжує риси обличчя. Така туш є універсальною, бо доречна для денного мінімалізму чи драматичного вечірнього образу.
Намальовані родимки
Веснянки вже відходять на другий план, а тим часом головним акцентом стають родимки. Малюють їх на щоці, біля губ чи в кутику ока. Такі маленькі деталі надають обличчю індивідуальності.
Трендовий макіяж на осінь 2025 / Фото Pinterest
Яка форма брів модна у 2025 році?
- Цього року актуальними є брови середньої ширини з тонким вигином, які підходять до будь-якої форми обличчя і не потребують особливого догляду.
- Ця форма брів створює ефект підтягнутості обличчя. Фахівці не рекомендують робити брови занадто широкими, оскільки це обтяжить риси обличчя.