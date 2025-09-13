Але за допомогою правильного домашнього догляду можна підтримувати доглянутий вигляд брів у перервах між відвідинами салону. Як це робити розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Наймодніші помади на осінь-2025: 4 must-have відтінки у косметичці

Як потрібно правильно доглядати за бровами?

У сфері догляду за бровами експерти радять застосовувати структурований підхід, щоб досягти й підтримувати відполірований вигляд. Процес зазвичай починається з корекції, яка покращує контур брів, створюючи основу для подальших процедур.

Корекцію слід проводити кожні 3 – 4 тижні. Однак тим, у кого швидко росте волосся, яке може втратити бажану форму, рекомендується повертатися на корекцію кожні 2 – 3 тижні.

слід проводити кожні 3 – 4 тижні. Однак тим, у кого швидко росте волосся, яке може втратити бажану форму, рекомендується повертатися на корекцію кожні 2 – 3 тижні. Фарбування найкраще проводити раз на місяць. Часте фарбування може призвести до сухості та знебарвлення волосся, тому клієнтам слід уникати повторного фарбування, якщо корекція планується протягом 2 тижнів.

найкраще проводити раз на місяць. Часте фарбування може призвести до сухості та знебарвлення волосся, тому клієнтам слід уникати повторного фарбування, якщо корекція планується протягом 2 тижнів. Ламінування брів рекомендується проводити раз на 1,5 – 2 місяці. Перед процедурою варто провести живильний догляд.



Як і коли доглядати за бровами / Фото Pinterest

Для досягнення оптимального результату фахівці рекомендують поєднувати ламінування з корекцією та фарбуванням в рамках одного візиту. Це дозволяє клієнтам піти з салону з оновленим зовнішнім виглядом, а наступний сеанс запланований приблизно через 25 – 28 днів.

Такий режим запобігає перевантаженню волосків процедурами, забезпечуючи постійний доглянутий вигляд.

Яка форма брів модна у 2025 році?