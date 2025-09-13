Але за допомогою правильного домашнього догляду можна підтримувати доглянутий вигляд брів у перервах між відвідинами салону. Як це робити розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Як потрібно правильно доглядати за бровами?
У сфері догляду за бровами експерти радять застосовувати структурований підхід, щоб досягти й підтримувати відполірований вигляд. Процес зазвичай починається з корекції, яка покращує контур брів, створюючи основу для подальших процедур.
- Корекцію слід проводити кожні 3 – 4 тижні. Однак тим, у кого швидко росте волосся, яке може втратити бажану форму, рекомендується повертатися на корекцію кожні 2 – 3 тижні.
- Фарбування найкраще проводити раз на місяць. Часте фарбування може призвести до сухості та знебарвлення волосся, тому клієнтам слід уникати повторного фарбування, якщо корекція планується протягом 2 тижнів.
- Ламінування брів рекомендується проводити раз на 1,5 – 2 місяці. Перед процедурою варто провести живильний догляд.
Як і коли доглядати за бровами / Фото Pinterest
Для досягнення оптимального результату фахівці рекомендують поєднувати ламінування з корекцією та фарбуванням в рамках одного візиту. Це дозволяє клієнтам піти з салону з оновленим зовнішнім виглядом, а наступний сеанс запланований приблизно через 25 – 28 днів.
Такий режим запобігає перевантаженню волосків процедурами, забезпечуючи постійний доглянутий вигляд.
Яка форма брів модна у 2025 році?
У 2025 році в моді брови середньої ширини з тонким вигином, які підходять до будь-якої форми обличчя і не потребують особливого догляду.
Ця форма брів створює ефект підтягнутості обличчя. Однак, не варто робити брови занадто широкими, оскільки це обтяжить риси обличчя.